عمرو البسيوني رئيسًا لقصور الثقافة.. وندب عطوة مستشارًا للشؤون الفنية

كتب- محمد شاكر

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتكليف المحاسب عمرو البسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان هشام عطوة على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للهيئة، وتمنت له التوفيق في منصبه الجديد.

يُذكر أن المحاسب عمر البسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1995 من جامعة القاهرة، تدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى عُين رئيس للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، كُلف "البسيوني" بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى منها مؤتمر أدباء مصر، وليالي رمضان الثقافية، ومهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وابدأ حلمك، وسينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.