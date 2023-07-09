المجتمع الدولي يرى بعين واحدة.. طلب برلماني بتغيير مفاهيم التعامل مع القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بتغيير المفاهيم حول علاقتنا في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلًا: أثبتت الأيام في السنوات العشر الأخيرة أن هذه اللغة ليس لها محل من الإعراب؛ فعندما انعزلنا عن إفريقيا كان سد النهضة، وعندما انعزلنا عن وطننا العربي بدأت تتساقط العواصم العربية العاصمة تلو الأخرى.

وأضاف داود، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد: جميعنا يتمسك بفلسطين وعاصمتها القدس كاملة وليس القدس الشرقية فقط، متابعًا: القدس من البحر إلى النهر عاصمة لفلسطين.

وقال عضو البرلمان: أجبرتنا الأيام والمجتمع الدولي بزيف قيمه وأخلاقه ومشروعيته، والذي يرى بعين واحدة، يرى كل موضع له فيه مصلحة بينما لا يرى الشرق الأوسط والمنطقة العربية إلا بقرة حلوب لمصالحه.

وتابع داود: لن يرانا أحد ونحن ضعفاء، ويجب أن تقف مصر أمام تطبيع مذل مع الكيان الصهيوني لبعض الدول العربية دون فائدة أو مقدمات أو أسباب؛ وهو ما يؤثر على مصر ودورها الإقليمي.

وأكد النائب أن مصر بكل ما تمتلكه من إمكانات لا بد أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في القضية الفلسطينية.