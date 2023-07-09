عواقبه وخيمة.. ماذا لو تمكن راكب من فتح باب الطائرة خلال الرحلة؟

كتب- محمد عبيد:

يتساءل كثير من المسافرين عن وسائل السلامة والأمان أثناء رحلات الطيران، وأبرز الأسئلة يكمن في هل يمكن فتح باب الطائرة من الداخل أثناء تحليقها؟ وكيف يحدث ذلك؟

تعد الطائرات من أكثر وسائل النقل الآمنة على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في العديد من الرحلات والأغراض الشخصية والتجارية، ورغم ذلك فهناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات لدى المسافرين.

ويوضح "مصراوي"، عبر خبراء طيران مدني، إمكانية فتح باب الطائرة أثناء الرحلة على ارتفاع شاهق.

يقول خبراء الطيران المدني إن مصانع الطائرات نجحت في توفير كل وسائل الأمان على الطائرات أثناء الرحلات الجوية؛ ومن ضمنها تصميم الأبواب في الطائرات الحديثة الذي يمنع فتح الأبواب خلال التحليق بشكل غير مقصود أو غير قانوني ومتعمد؛ حيث تحتوي الأبواب على آلية قفل معقدة تضمن عدم فتحها إلا بعد أداء إجراءات أمنية وإذن من طاقم الطائرة، ويوجد نظام أمني يتم استخدامه في الطائرات الحديثة للتحقق من أية محاولات لفتح الأبواب من الداخل؛ هذا النظام يحتوي على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بكل من الأبواب والنوافذ، والتي تكتشف أية محاولات لفتحها دون إذن أو دون قصد.

ونوه الخبراء بأن هناك سببًا آخر؛ وهو عامل الضغط الجوي، حيث تحلق الطائرة التجارية على ارتفاع يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألف قدم، وعند هذا الارتفاع يكون هناك فرق كبير في الضغط بين داخل الطائرة وخارجها، وعندما تكون الطائرة على الأرض فإن الضغط داخلها يعادل الضغط الجوي الخارجي؛ ولكن عندما تبدأ الطائرة في الارتفاع، يتغير الضغط داخل الطائرة ويبدأ في الانخفاض (علاقة عكسية؛ أي أن الضغط الجوي يتناقص مع زيادة الارتفاع)، لذلك تعتمد الطائرات المدنية على نظام يُعرف باسم نظام التكييف والتهوية‏(ACM) ، وأنظمة أخرى للحفاظ على ضغط الهواء داخل المقصورة عند مستوى آمن، ويقوم هذا النظام بسحب الهواء الخارجي وتنقيته وتسخينه أو تبريده قبل دخوله إلى الطائرة، ويتم تحديد الضغط داخل الطائرة بشكل دقيق؛ لضمان راحة الركاب والحفاظ على ضغط الهواء والأكسجين في الطائرة، ونظراً لأن الضغط داخل الطائرة يكون أعلى من الضغط خارجها؛ فإنه يجعل من الصعب فتح الأبواب خلال الطيران.

ويشير خبراء الطيران إلى أن الطائرات التجارية تتبع إجراءات أمنية صارمة؛ تشمل قفل الأبواب وتزويدها بأنظمة أمان عالية المستوى، وتدريب الطاقم الجوي على التعامل مع حالات الطوارئ والاعتداءات على الطائرة، وعندما يتم الكشف عن أي اعتداء على الطائرة فإن الطاقم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة الركاب وضمان سلامة الرحلة .

ويضيف خبراء الطيران المدني: إذا تمكن أحد الركاب من فتح باب الطائرة أثناء الرحلة بطريقة ما، يمكن أن يكون هذا السيناريو مرعبًا، وقد يتسبب ذلك في حدوث عواقب وخيمة؛ خصوصًا لو على ارتفاعات عالية أثناء الرحلة، حيث يتدفق الهواء الخارجي بقوة إلى داخل الطائرة، ويتسبب ذلك في انخفاض حاد في الضغط وتغير مفاجئ وسريع في درجة الحرارة والرطوبة؛ مما يمكن أن يؤدي إلى تعرض حياة الركاب والطاقم للخطر، وبالتالي حدوث كارثة.