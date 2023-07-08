"الشعب الجمهوري" يعلن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: إن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انتهت من انعقادها اليوم السبت وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي .

وقررت الهيئة العليا اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو من عام ٢٠٢٣ بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح .

وأوضح البيان أنه تم تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، مرشحا حصريًا عن حزب الشعب الجمهوري و مستوفيا للشروط الواردة بالمواد ١٤١، ١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور.

وأشار البيان إلى أن الحزب قرر تشكيل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشئون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي.