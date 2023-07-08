عودة الحجاج 2023 .. مصر للطيران : 21 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة

كتب - محمد عبيد

يصل مطار القاهرة الدولي، علي مدار الـ24 ساعة اليوم السبت 17 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من جدة ، و9 رحلات من المدينة المنورة ، ورحلتان من جدة الي مطار برج العرب الدولي ، ورحلتان من جدة الي باماكو ، وذلك لعودة حوالي 7350 حاجاً من حجاج بعثة وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى ، وقرعة الإسكندرية والبحيرة ، وتضامن المؤسسة ، والترانزيت ، وحج الأجانب والأفراد ، وتأشيرات العمل ، وحجاج دولة مالي.

وبدات شركة مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري ، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة ، و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت .

يذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الجاري ، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي بدأت وتستمر حتى 17 يوليو الجاري .