الطقس غدا.. حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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القاهرة (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنها 34 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 30 22

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 35 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 28 22

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 40 26

أبو سمبل 40 29