40 درجة بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
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كتب - مصراوي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.
وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و29 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و38 درجة مئوية على جنوب سيناء، و36 درجة مئوية على شمال الصعيد، و40 درجة مئوية على جنوب الصعيد.
سوق مصراوى
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