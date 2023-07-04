تحذير من التعرض للشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء 4 يوليو إلى الأحد 9 يوليو.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهار يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة مئوية.

الثلاثاء 4 يوليو والأربعاء 5 يوليو

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من الخميس 6 يوليو إلى الأحد 9 يوليو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 35 درجة، و السواحل الشمالية 29 درجة و جنوب سيناء 40 درجة و شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.