التنمية المحلية: استرداد 1.1 مليون متر بعد إزالة 4810 مبانٍ مخالفة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جرى تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف اللواء هشام آمنة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ21 الثلاث في استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 16 ألفا و317 مبنى مخالف على أملاك الدولة.

كما تمكنت أيضا من إزالة 4857 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 16 ألف فدان، كما تم إزالة 349 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 2779 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات والتي كانت بدأت يوم 8 يوليو الجاري واستمرت حتى يوم 28 يوليو، 4810 مبان مخالفة على مساحة 1.1 مليون متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة 1672 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 5993 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 55 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 840 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ21، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 2091 حالة بناء مخالف، واسترداد 2877 فدان أراضي زراعية بإجمالي 1344 حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد 116 ألف متر مربع بإجمالي 136 حالة بناء مخالف، ويليها محافظة أسوان والتي استردت 106.3 ألف متر مربع بإجمالي 183 حالة بناء مخالف، وفي المنيا نجحت جهود المحافظة في استرداد 1741 فدان أراضٍ زراعية بعد إزالة 51 حالة، وفي محافظة أسيوط تم استرداد 569 فدان أراض زراعية بإجمالي 46 حالة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ21، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمني في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21 بكل قوة وحسم واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف المهم حيث تم رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ21 من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى 28 من نفس الشهر.