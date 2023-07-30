"تعليم النواب"تشيد بنشر ثقافة مكافحة الفساد بين طلاب جامعة القاهرة



كتب- نشأت علي:

أشاد النائب لطفى شحاتة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التى أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في مجال مكافحة الفساد، ونشر الوعي بأوجه الفساد وطرق مجابهتها وتأكيده على أن الطلاب ليسوا متلقين فقط للمعلومات لكنهم مشاركون في صنع السياسات.

وأعلن "شحاتة"، فى بيان، اتفاقه التام مع تأكيد رئيس جامعة القاهرة بأن مصر تعمل في إطار دولي مع مختلف المؤسسات وليس بمعزل عن العالم، وهي مهتمة بتمكين الشباب في مختلف أوجه الحياة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وأن مصر بها شباب على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة تم إعدادهم بشكل متميز.

وأشاد بحرص جامعة القاهرة برئاسة العالم المستنير الدكتور محمد عثمان الخشت بترسيخ ثقافة مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل عقول طلاب جامعة القاهرة وقال النائب لطفى شحاتة إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز بمكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله والترسيخ الحقيقى لدولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون مؤكداً أنه ولأول مرة نرى الاهتمام الكبير من جامعة القاهرة العريقة فى مناقشة ودعم مثل هذه القضايا والملفات المهمة ونشر ثقافة مكافحة الفساد بين طلاب الجامعة.

وأعلن النائب لطفى شحاتة اتفاقه مع اللواء الدكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولى بهيئة الرقابة الادارية فى توجيه التحية للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة الجامعة نجاحها في التقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي لعام 2023 وتصدرها الجامعات المصرية وتحسين تصنيفها 117 مركزا للعام السابع على التوالي في مجال البحوث العلمية خاصة أن البحث العلمي أحد أهم أدوات الدولة في البناء والتنمية الشاملة.

وكانت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، قد شهدت ختام فعاليات المسابقة البحثية "أفضل ورقة سياسات"، على مستوى الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد "جريس" وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية.

وحضر الفعاليات، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء الدكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، ورئيس جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المبادرة، والعقيد محمد كمال والمقدم عماد زغلف هيئة الرقابة الإدارية ومنسقو المسابقة في الجامعات الحكومية والخاصة.