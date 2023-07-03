تعالج 300 مرض.. رئيس الجمعية المصرية للمورنجا يكشف لمحمود سعد أسرارها السحرية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور أبو الفتوح عبدالله رئيس الجمعية المصرية للمورنجا، عن أسرار شجرة المورنجا، موضحة أنه أثناء وجوده في زامبيا أخد ورقتين من المورنجا مثل الشاي وعندما شربتها تاني يوم كان عندي صداع نصفي مدته 25 سنة ومعرفتش اعالجه في أمريكا وتاني يوم مكنش عندي صداع تاني.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للمورنجا في حديثه مع الإعلامي محمود سعد: "من هناك تمسكت بالمورنجا وجبت بذور معايا في مصر عام 2010، وهي موجودة من أيام القدماء المصريين".
وتابع:" لما حللنا ورقة المورنجا استخلصنا منها 112 مادة فعالة كل مادة تعالج العديد من الأمراض بتسخدم في إنتاج الأدوية وفي حال تناول ورقة المورنجا كأنة أكل ربع فرخة".
وقال: "لو عندك نقص حديد وأخدت المورنجا لمدة شهر هتلاقي المناعة ارتفعت مشيرا إلى أكثر دولة تستخدمها هي ألمانيا وتعالج أكثر من 300 مرض".
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