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BBC

"ودع القلق وتخلص من الكرش".. جمال شعبان يضع روشتة لمتابعة صحة القلب

04:00 ص الإثنين 03 يوليه 2023

الدكتور جمال شعبان

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن الخطوات التي يجب اتباعها للاطمئنان على صحة القلب.

وأوضح "شعبان" في بث مباشر عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لازم في البداية تتابع صحة القلب أولًا بأول وتفتش عنه قبل ما هو يفتش عليك، لازم يكون ضغطك وسكرك ودهونك مضبوطين، لازم تتجنب التدخين والمدخنين، لازم تودع القلق، لازم تتخلص من الكرش، لازم تتحرك يوميًا على الأقل 45 دقيقة مشي".

وأكد أن المكملات الغذائية، لها أضرار على الجسم ومن الممكن أن تتسبب في ارتفاع في ضغط الدم وهشاشة في العظام، والسكري من المستوى الثاني.

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