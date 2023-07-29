زيادة الأحمال.. "مرفق الكهرباء": 8% ارتفاعًا في الحمل الأقصى على الشبكة خلال عام

كتب- محمد صلاح:

سجل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجود زيادة في الحمل الأقصى للأحمال الكهربائية في الشبكة القومية للكهرباء بمقدار 8.02%، وكذلك زيادة في الحمل الأدنى 14.49%.

وتضمنت النشرة اليومية لـ"الجهاز"، التي تحمل اسم "مرصد الكهرباء"، أن أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء سجَّل 35 ألف ميجاوات من الكهرباء في توقيت 20:58 مساء أول من أمس الخميس، والحمل الأدنى 28 ألفًا و514 ميجاوات، بتوقيت 7 صباحًا.

واشتملت "النشرة" على أن الحمل المفصول ضمن برنامج "تخفيض الأحمال" يوم الخميس الماضي كان 2500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

يُذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يُصدر نشرة يومية حول الأحمال الكهربائية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وأقصى حمل، وأدنى حمل، ومدى الأحمال المفصولة.

وتشتمل النشرة على الحمل الأقصى المُسجل على الشبكة القومية للكهرباء، والحمل الأدنى، والتوقعات للحمل الأقصى المسائي، والفارق بين الاستهلاك المتوقع، والمتاح من القدرات الكهربائية.