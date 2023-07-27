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5 مستندات مطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية

02:22 م الخميس 27 يوليه 2023

توصيل التيار الكهربائي للمباني - ارشيفية

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كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح والمعلومات المهمة المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها والقيام بها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت والمباني غير السكنية.

وبحسب ما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهل، توجد عدة مستندات من أجل توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية وهي:

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وتصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.​

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