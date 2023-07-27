إعلان

BBC

طقس 6 أيام.. الأرصاد: تراجع الحرارة ونشاط للرياح

09:00 ص الخميس 27 يوليو 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 27 يوليو 2023 إلى الثلاثاء 01 اغسطس 2023.

وأكدت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وتابعت: ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الخميس 27 يوليو 2023

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 28 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اعتبارا من السبت 29 يوليو

-انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4-2) درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة

السبت 29 يوليو والأحد 30 يوليو 2023.

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الإثنين 31 يوليو والثلاثاء 01 أغسطس 2023

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

358684501_659459979545906_262411572193872103_n

سوق مصراوى

طقس حار درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الظواهر الجوية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرتا ثقافة مصر والأردن يبحثان حماية التراث غير المادي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market