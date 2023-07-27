طقس 6 أيام.. الأرصاد: تراجع الحرارة ونشاط للرياح

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 27 يوليو 2023 إلى الثلاثاء 01 اغسطس 2023.

وأكدت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وتابعت: ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الخميس 27 يوليو 2023

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 28 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اعتبارا من السبت 29 يوليو

-انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4-2) درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة

السبت 29 يوليو والأحد 30 يوليو 2023.

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الإثنين 31 يوليو والثلاثاء 01 أغسطس 2023

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.