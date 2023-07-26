صيام يوم عاشوراء منفردًا.. فتوى لدار الإفتاء تحسم الجدل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام عاشوراء "العاشر من شهر المحرم" منفردًا.

ويوافق يوم تاسوعاء وعاشوراء 2023 "التاسع والعاشر" من شهر المحرم، غدا وبعد غد الموافق 27 و28 يوليو 2023.

وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردًا، بل ورد ثبوت الثواب لمن صامه ولو منفردًا، فيما يستحب مع ذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده خروجًا من الخلاف.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يُسن صيام يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده، حيث يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء؛ كما ورد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

وصيام يوم تاسوعاء قبل يوم عاشوراء سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في «صحيحه