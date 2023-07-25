مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي" وشركة "إندوراما" العالمية

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسيد/ "أجيت جوبتيه"، سفير الهند بالقاهرة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و"سري براكاش لوهيا"، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بأن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمار استراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين أحدث التكنولوجيات والاستفادة من القدرات المصرية في مختلف المجالات.

وعلى هامش التوقيع، قال أيمن سليمان إن مذكرة التفاهم تسهم في تعميق العلاقة بشركة "إندوراما" العالمية والدخول في شراكة فاعلة مع واحدة من كبرى الشركات، ومنح الصندوق الفرصة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركة، والمساهمة في توطين أحدث التكنولوجيات في قطاعات متعددة بمصر.

كما أكد سليمان أن صندوق مصر السيادي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المختلفة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة المصرية.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما" إلى أن الشركة ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، وتدرس الدخول في شراكة مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات، مضيفا أن الشركة لديها خبرة واسعة وسجل حافل في إنشاء وتشغيل مصانع أسمدة الفوسفات والأمونيا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: تعد شركة "إندوراما" رائدة في مجال المواد ولديها اهتمام كبير بمجال الأسمدة والبوليميرات والقفازات الطبية والألياف والخيوط، وجنبا إلى جنب مع شركائها تمتلك شركة إندوراما فينتشرز العامة المحدودة أنشطة تصنيع موزعة على ١٦٩ موقعا في ٣٩ دولة بحجم إنتاج يزيد على ٣٠ مليون طن سنوياً ومبيعات تتجاوز ٢٥ مليار دولار.