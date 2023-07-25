غدا.. انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMaster بحضور 3 وزراء

كتب- عمر كامل:

تنظم جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الرسمي لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMaster ، بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، خالد عبد الغفار وزير الصحة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السير مجدي يعقوب، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، رؤساء الجامعات المصرية العامة والخاصة، رؤساء الهيئات ذات الصلة وذلك للتعريف بماهية الشبكة وأهدافها.

يأتي ذلك في إطار توقيع العقود الخاصة بمشروع الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMasr بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس بصفتها الجهة الممثلة للشبكة، غدا الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.