"الإنتاج الحربي" توعي الموظفات بكيفية مواجهة الابتزاز الإلكتروني والعنف

القاهرة- أ ش أ

نظمت وزارة الإنتاج الحربي، ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، حول عدد من الموضوعات التثقيفية وهي "أشكال العنف ضد المرأة والصحة الإنجابية وجرائم الابتزاز الإلكتروني".

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الندوة تناولت أشكال العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والتمييز بين الجنسين وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة.

وقال إنه تم استعراض العوامل المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها للحد منها، وتأكيد أن العنف ضد المرأة تمتد آثاره لتنعكس سلبًا على السيدة المعنَّفة والأسرة والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن الندوة تناولت أيضًا الحديث عن الصحة الإنجابية وتعريفها ومراحلها المختلفة وأهمية الالتزام بالتغذية الصحية واللقاحات الأساسية أثناء فترة الحمل، وتمت الإشارة كذلك إلى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح أنه تم خلال الندوة تناولت موضوع آخر يتعلق بتعريف جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تعدّ من الجرائم السيبرانية التي يستهدف فيها الجاني تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، وتم التأكيد على أنه على الشخص الذى يتعرض إلى الابتزاز الإلكتروني اللجوء إلى مباحث الانترنت لحماية نفسه والدائرة المحيطة به خاصةً في ظل نصوص "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والتي تضمن معاقبة المبتزين عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

وأضاف أنه أشير خلال الندوة إلى أهمية استخدام كلمات سر قوية ومعقدة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب تداول المعلومات والصور الشخصية وبيانات الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية وعدم النقر على روابط مواقع أو ملفات غريبة.

وأشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن الندوة تم عقدها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان وذلك بحضور عدد من ممثلي مشروع برنامج "أسرة" الذي أطلقته وزارة الصحة بهدف المساهمة في تحسين الصحة الإنجابية للأسرة المصرية، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وقالت إنه تم التأكيد خلال الندوة على الدور المهم للمرأة باعتبارها نصف المجتمع والدعم غير المسبوق الذي تحظى به المرأة المصرية من القيادة السياسية .

وأوضحت أنه في الختام تم فتح المجال لأسئلة السيدات اللاتي حضرن الندوة، لافتةً إلى أن مسؤولات المرأة المشاركات في هذه الندوة سوف يقمن بإيصال ما تم عرضه من معلومات توعوية وتثقيفية خلال الندوة إلى العاملات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.