قد تصل لموسم كامل.. رئيس لجنة الانضباط يكشف لمصراوي عقوبة حسين الشحات المحتملة

كتب- محمد عمارة:

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط، إن لجنته ستبحث شكوى نادي بيراميدز ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، حال التقدم بها فعليا.

وأضاف خميس لمصراوي، الاثنين: ما فعله حسين الشحات من اعتداء واضح على اللاعب محمد الشيبي، المغربي المحترف بصفوف بيراميدز، يعد مخالفة انضباطية.

وأوضح خميس: عقوبة المخالفة الانضباطية تكون وفق تقدير اللجنة، ممكن تبقى ماتش أو اتنين أو 50 ماتش.

وأكمل رئيس لجنة الانضباط: ما عرفته أنه تم التصالح بعد انتهاء المباراة، ولن نبحث الأمر من تلقاء أنفسنا، ننتظر وجود شكوى رسمية من النادي لبحثها، وإذا تقدم بها نادي بيراميدز فهذا يعني أن التصالح كأن لم يكن.

ودخل حسين الشحات في مشادة قوية مع المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، خلال مباراة الفريقين أمس، تطورت إلى الاشتاك بالأيدي، وصفع الشحات للاعب بيراميدز على وجهه، وتدخل الجهاز الفني من الفريقين لينهي الأزمة، ويتوجه حسين الشحات للاع وقدم له الاعتذار وقام بتقبيل رأسه.

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