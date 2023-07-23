صور- كوم غراب وكوبري العاشر.. خريطة أحدث إزالات بمصر القديمة

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كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة عبر أجهزتها المختصة أعمال تطوير حي مصر القديمة للارتقاء بحياة المواطنين والتيسير عليهم.

وتشمل الأعمال الجارية مؤخرا حصر وإزالة العقارات في بعض مناطق مصر القديمة تمهيدا لتنفيذ مخطط التطوير.

إزالة عقارات كوبري العاشر القديم

تواصل محافظة القاهرة إزالة عدد من المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.

ويتم العمل في إزالة العقارات على قدم وساق لسرعة الانتهاء من منطقة الأعمال لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأجرى اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، عدة جولات تفقدية للاطمئنان علي سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارية وتفقد الأوضاع العامة لإزالة المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه وتذليل أي عقبات.



حصر منطقة كوم غراب

تواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالحي ومحافظة القاهرة أعمال حصر منطقة "كوم غراب" وذلك لإنهاء أعمال بدء التطوير بالمنطقة بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهره، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

ويأتي حصر عقارات منطقة كوم غراب تمهيدا لإزالتها والارتقاء بحياة سكانها، حيث أن المنطقة غير مخططة وغير منظمة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة وهي الخدمات والمرافق الأساسية.