السيسي: ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما ومضت في طريقها تبني مصر جديدة يعلو شأنها شرقا وغربا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الأحد: كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال ومنحهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له.

وتابع الرئيس السيسي: حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.​