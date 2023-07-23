السيسي: آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل على تحويلها إلى واقع

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن للمصريين أن يفخروا بما حققوه عبر تاريخهم منذ الحصول على الاستقلال.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الأحد: إن لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال، إن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات ونتطلع للمزيد.

وتابع الرئيس السيسي: آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

وواصل: نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل المواطنين.​