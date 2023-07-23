السيسي: ثورة 23 يوليو طالبت المستعمر أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته: شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فرأته حرا كريما لمصر وأبنائها وتطلعت للتخلص زمن الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات غالية.
وأضاف الرئيس السيسي: حتى توجت تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
فيديو قد يعجبك: