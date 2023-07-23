السيسي: ثورة 23 يوليو طالبت المستعمر أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته: شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فرأته حرا كريما لمصر وأبنائها وتطلعت للتخلص زمن الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات غالية.

وأضاف الرئيس السيسي: حتى توجت تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل.