إعلان

BBC

السيسي: ثورة 23 يوليو طالبت المستعمر أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل

10:42 ص الأحد 23 يوليو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته: شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فرأته حرا كريما لمصر وأبنائها وتطلعت للتخلص زمن الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات غالية.

وأضاف الرئيس السيسي: حتى توجت تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي ثورة 23 يوليو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

السيسي: الشعب تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السيسي: الشعب تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود.