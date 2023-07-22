تعديلات جديدة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف.. زيادة عدد القطارات وتقليل الانتظار
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق والجهات المعنية، زيادة عدد القطارات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع بدءا من الاثنين 24 يوليو 2023 – باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:
-يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة مدينة المعرفة.
- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 دقيقة صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.
أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلي منصور،وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
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