المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديدة الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، حيث توقعت استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، والعاصمة الإدارية 38 درجة والمحسوسة 41 درجة، وأسوان 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.