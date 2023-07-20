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BBC

المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديدة الحرارة

10:12 م الخميس 20 يوليه 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار في أسوان
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    طقس حار
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    طقس حار وشمس ساطعة في السويس
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    طقس حار
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، حيث توقعت استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، والعاصمة الإدارية 38 درجة والمحسوسة 41 درجة، وأسوان 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

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طقس حار السواحل الشمالية درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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