وزير الطيران المدني: 29% ارتفاعا في عدد الرحلات الجوية خلال 6 أشهر

كتب - محمد عبيد:

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني، وتستهدف التوسع في تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران وتحديث أسطولها الجوي، وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم والاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من وإلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعظيم العائدات والمساهمة في تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصري إلى محور لجذب قطاعي السياحة والاستثمار.

وأضاف عباس، أن خطة التطوير والتحديث التي شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية، وانضمام مطارات جديدة إلى القطاع ساهمت بشكل كبير في جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرية، إذ ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يونيو 2023 بنسبة 29% بإجمالي 191 ألف رحلة جوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 148 ألف رحلة جوية.

كما ارتفعت أعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5%، بإجمالي 23.200 مليون راكب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 16.148 مليون راكب.

ونوه وزير الطيران بأنه خلال الفترة المقبلة، سيتم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران؛ إذ من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهي بالهند اعتبارا من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا وطوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الخطوط الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران حققت زيادة في أعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغت 12%، وذلك مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة في نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة بعدد الرحلات الجوية بلغت 9%، بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وجرى وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكتروني في جميع الخدمات بالكامل، وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران؛ الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.