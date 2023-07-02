بداية من الثلاثاء.. تقليل ساعات عمل المحلات والمولات ساعة بعد إجازة العيد

كتب- محمد نصار:

تبدأ المحافظات في تقليل عدد ساعات عمل المحلات والمولات بمقدار ساعة واحدة يوميا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، تطبيقا للمواعيد الصيفية للمحال العامة.

وبحسب المواعيد الصيفية للمحال العامة، يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

وكان تم مد مواعيد عمل المحلات والمولات طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو من الثلاثاء الماضي حتى الاثنين المقبل، لتغلق أبوابها الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الساعة 11 مساءً.

وعلى ذلك يتم العودة مرة أخرى لمواعيد العمل الصيفية في الأيام العادية بخلاف الإجازات الأسبوعية والرسمية، لتكون المواعيد من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساءً.

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.