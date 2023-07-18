"مستقبل وطن" يجري استعداداته لعقد ملتقى الأحزاب السياسية

القاهرة- أ ش أ

ذكر حزب مستقبل وطن أنه تم استضافة الاجتماع التمهيدي للتحضير للمؤتمر الثاني لملتقى الأحزاب السياسية والمقرر انعقاده الأربعاء 26 يوليو الجاري بمحافظة سوهاج؛ لبحث الرؤى المشتركة حول القضايا الرئيسية للملتقى.

وأوضح الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يشارك بالملتقى قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة بمحافظات (الجيزة، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان والبحر الأحمر).

شارك في الاجتماع التحضيري: أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وطارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وتيسير مطر رئيس تحالف الأحزاب المصرية، ومجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر وعمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.