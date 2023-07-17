المحسوسة على القاهرة 41 درجة.. الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء شديدة الحرارة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة.
وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:
القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 38 والمحسوسة: 41
العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 39
العاصمة الإدارية: المحسوسة: 40
6 أكتوبر: الصغرى 27 والعظمى 38
6 أكتوبر: 41
بنها: الصغرى 27 والعظمى 38
بنها المحسوسة: 41
الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33
الإسكندرية: المحسوسة: 36
العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32
العلمين الجديدة: المحسوسة: 35
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