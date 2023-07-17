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BBC

أول تعليق من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن مدينة العبور

10:12 م الإثنين 17 يوليه 2023
أول تعليق من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن مدينة العبور

انقطاع التيار الكهربائي

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كتب- محمد صلاح:
قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: إن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة العبور ناتج عن انسحاب جهد محطتى محولات العبور ١ ، ٣ جهد ٢٢٠ك.ف.أ منذ ما يقرب من ٣ ساعات مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق بالعبور .

وأكد "عفيفى"، في تصريحات لمصراوى ، أن هناك تنسيق يتم حاليا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة في منطقة القاهرة لنقل الكهرباء مع قطاعات شبكات الشركة من أجل إعادة التيار الكهربائي بصورة تدريجية على المناطق وهو ما يحدث حاليا.

وأوضح أنه تم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا الآن على أن يتم تباعا إعادة التيار الكهربائي بالكامل لمعظم المناطق التى تأثرت بالفصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير .

سوق مصراوى

انقطاع التيار الكهربائي مدينة العبور الكهرباء

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