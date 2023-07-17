مايا مرسي: المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية

القاهرة (أ ش أ):

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية، مؤكدة اهتمام المجلس بتدريب المرأة على الحرف اليدوية المصرية باعتبارها فرصة جيدة لتوفير فرص عمل لها تمكنها من تحسين دخلها ورفع مستوى معيشتها.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الورش التدريبية التي ينظمها المجلس، والتي تستهدف تدريب وتأهيل 135 سيدة على عدد من الحرف مثل حرفة خرز النول، والإكسسوارات، وحقائب الخيش، والمنتجات الجلدية، والرسم على القماش والزجاج المعشق، وذلك لتعزيز قدراتهن الحرفية ودعمهن اقتصاديا، وذلك ضمن مبادرة "أدها وأدود" لتطوير الحرف اليدوية وتمكين المرأة ببورسعيد.

وأعربت رئيس المجلس عن سعادتها لتلك الورش والتي تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وتعد استكمالا وتنفيذا للعمل على محور تمكين المرأة اقتصاديا الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق عدد من ورش العمل التدريبية، تستهدف تدريب حوالي 135 سيدة على أساسيات الحرف وماهية الأدوات المستخدمة بها وأسعارها وأماكن شرائها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسويق المنتجات المصممة من السيدات الحرفيات المشاركات في الورشة في معارض المجلس أو سيتم توزيعها كهدايا للمشاركين في مؤتمرات المجلس وأنشطته، الأمر الذي سيساهم في تمكين هؤلاء السيدات وتعزيز إمكاناتهن بغرض تحسين مستوى المعيشة لديهن.​