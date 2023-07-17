قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
سوق مصراوى
-
مع ارتفاع الأسعار.. كيف توفر في فاتورة الكهرباء شهرياً؟تفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
كيف تتخلص من إصفرار الأسنان بدون الذهاب للطبيب وبأقل تكلفة ؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
بأسعار تبدأ من 149 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة ملابس النساء لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: