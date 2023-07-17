إعلان

BBC

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ

04:01 م الإثنين 17 يوليه 2023
قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ

قرار جمهوري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.​

سوق مصراوى

قرار جمهوري دور الانعقاد العادي الثالث مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market