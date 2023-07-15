انطلاق مهرجان "اجازة سعيدة" بالصيف.. إليك تفاصيل أنشطة هيئة الكتاب



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في أجازتنا"، والتي تنطلق فعالياتها اليوم ١٥ يوليو، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية.

وفيما يلي تفاصيل الأنشطة الصيفية لعدد من الهيئات على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب..

حيث تُنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، عددًا من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، وتستمر خلالها مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهًا، حيث تبدأ تلك المعارض بـ معرض بورسعيد في دورته السادسة، ومعرض السويس للكتاب.

صندوق التنمية الثقافية

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مهرجان "اجازة سعيدة"، بساحة الهناجر ومركز إبداع بيت العيني، ومركز طلعت حرب، والذي يتضمن مجموعة من الورش الفنية للأطفال، وعروض أفلام كرتون، وبعض الفقرات الفنية المختلفة للسيرك القومي و الاراجوز والعرائس وخيال الظل، طوال شهور الإجازة الصيفية، كما يُنظم قطاع الصندوق "مهرجان الليالي الصوفية" للمنشد عامر التوني، خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى جانب تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في الفترة من 20 : 31 يوليو الجاري، بمشاركة فرق "طبلة الست، مسار إجباري، دينا الوديدي، فرقة اسكوادرا، شيماء ناجي، فريق فؤاد ومنيب"، كما يُنظم منتدى ثقافي بعنوان "حدوتة حي"، على هامش افتتاح معرض "حي مصر"، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، ومعرض "مواهب وإبداعات" يضم نتاج أعمال ورش الصيف الفنية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش والندوات والصالونات الثقافية والعروض المسرحية والحفلات الغنائية خلال فترة الصيف بالمواقع التابعة.

المركز القومي للترجمة

يُنظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عددًا من الفعاليات منها حفل تكريم المشاركين في مبادرة "الكتاب الصوتي" يوم 28 يوليو، وحفلًا لإعلان الكتب الفائزة بمسابقة شباب الجامعات يوم 20 يوليو الجاري، إضافة إلى إطلاق "سلسة ذوي الهمم" يوم 25 يوليو الجاري.