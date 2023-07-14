"القومي للمرأة" يطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة



كتبت- نور العمروسي:

أنطلقت فعاليات المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة “والذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية) وبالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والذى يستهدف 150سيدة ممن يشغلن مناصب بالادارة العليا والمتوسطة فى 34 جهة حكومية وقضائية وأكاديمية بالدولة ويستمر على مدار4 أيام.

وأشادت الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والإتصالات الخارجية بالمجلس بالتعاون المثمر بين كل من المجلس والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز الدولي للتدريب والخبيرات و الإتحاد الأوروبي، وأكدت على الطفرة التي شهدتها مصر فى ملف تمكين المرأة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية وأستعرضت جهود مصر التي تمت خلال السنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة.

كما أشادت الدكتورة نجلاء العادلي بنجاح تدريب الدفعة الأولى من البرنامج العام الماضي وردود الفعل الإيجابية من جانب المتدربات والجهات الشريكة وبقصص نجاح المتدربات خلال وبعد التدريب متمنية نجاح الدفعة الثانية و أن يكون البرنامج بمثابة نقطة إنطلاقة للمتدربات في حياتهن العملية تمكنهن من تولي أعلى المناصب القيادية.

فيما ألقت الدكتورة رحاب فراج مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كلمة بالنيابة عن الدكتورة شريفة شريف المديرة التنفيذية للمعهد أعربت خلالها عن سعادتها بما تشهده من فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج وبالشراكة المستمرة مع المجلس القومي للمرأة والتى أنطلقت في عام 2017 من خلال البرامج المتنوعة بدعوة كافة القيادات النسائية الحالية والواعدة لحضور المرحلة الثانية واكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية مشددة على ضرورة إستغلال هذه الفرصة الذهبية للحصول على المزيد من الحقوق وتمكين المرأة.

ووجهت أنيس العياري كبيرة المستشاريين الفنيين بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر التحية للمجلس القومي للمرأة على جهوده المتميزة التى يقدمها طيلة السنوات الماضية والٱنجازات التي تحققت للمرأة المصرية والمكتسبات التي وصلت إليها مشيدة ببرنامج الشمول المالي حيث أن البرنامج بدأ منذ عامين ونصف وقد استفاد منه عشرات الآلاف السيدات في مصر.

وأشادت بنجاح الدفعة الأولى من البرنامج العام الماضي وعبرت عن ثقتها بنجاح الدفعة الثانية.

فيما عرضت مونيكا ريزى مدير أول برامج بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين فى إيطاليا مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة و المحتوى الفني له وكيف نجح ذلك فى خدمة المرأة المصرية في القيادة وتمكينها من الوصول بشكل أكبر في مواقع القيادة ومواقع صنع القرار، واثنت على التعاون المثمر المستمر بين المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب ونجاح الدفعة الأولى من التدريب معربة عن ثقتها في نجاح الدفعة الثانية لنهجها ذات النهج.

يذكر أن "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" يعد أحد المكونات الأساسية لمشروع " زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

وتعتمد فلسفة هذا البرنامج على الإستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتطوير المهارات القيادية للمرأة وذلك من خلال التعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

كما يهدف هذا البرنامج إلي تعزيز أداء المرأة وتوليها المناصب القيادية ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال التركيز على تطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج والتدريب علي إستخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة وتخطيط السياسات المستجيبة لإحتياجات المرأة ويستهدف البرنامج بنهايته تدريب 300 سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والأكاديمية بالدولة.