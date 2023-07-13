"الجيزة" تعلن مواعيد تسليم المدافن الجاهزة بطريق الفيوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة 11 وجبانة 12.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، الخميس، أن على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم 5 بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة 11 فردي وزوجي خلال الفترة من 16/7/2023 وحتى 30/7/2023 طبقا للمواعيد المحددة والكشف المرفق.

كما أوضحت محافظة الجيزة أن قائمة التسليمات كالتالي:-

1- يوم الأحد الموافق 16/7/2023 سيتم تسليم الجبانة رقم 11 فردي بلوكات 1 و3 و5 والتربي المسئول محمد محمود السيد، ويوم الاثنين الموافق 17/7/2023 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 2 و4 و6 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد، ويوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 سيتم تسليم الحبانة 11 فردي بلوكات 7 و9 و11 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

2- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول أحمد صابر أحمد.

3- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

4- يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

5- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٦ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

6- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم تسليم جبانه ١٢ فردي وزوجي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتى ٢٠٢٣/٨/١٣ كما هو موضح:

1- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ٥،٣،١ والتربي المسئول كاظم علاء علي.

2- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٦،٤،٢ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

3- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١١،٩،٧ والتربي المسئول كاظم علاء علي.

4- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

5- يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول مصطفى عويس عبد المحسن.

6- يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

7- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول مصطفى عويس عبد المحسن.

8- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

ونوهت محافظة الجيزة بأنه على جميع المتقدمين الحضور شخصيا وضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين على عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية:-

1- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

3- ملف بلاستيك بكبسولة.

4- قفل لغلق المدفن.

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