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الرئيس يبحث قضية سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي بـ"الاتحادية"

12:34 ص الخميس 13 يوليو 2023
الرئيس يبحث قضية سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي بـ"الاتحادية"

السيسي وآبي أحمد (أرشيفية)

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث تباحثا حول قضية سد النهضة.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أن اللقاء تناول أيضًا سُبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

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