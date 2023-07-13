الرئيس يبحث قضية سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي بـ"الاتحادية"
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث تباحثا حول قضية سد النهضة.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أن اللقاء تناول أيضًا سُبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
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