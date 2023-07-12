غدا.. "مصر للطيران" تختتم جسرها الجوي لعودة الحجاج

القاهرة - أ ش أ:

تختتم شركة مصر للطيران غدا جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، ليصل إجمالي الحجاج الذي تم نقلهم إلى 45 ألف حاج على متن 181 رحلة.

وبدأت مصر للطيران تسيير رحلات ضمن جسر جوي لعودة الحجاج اعتبارا من 2 يوليو الجاري، لنقل حجاج الجمعيات والقرعة والترانزيت، ما بين رحلات منتظمة وخاصة.

وسيرت مصر للطيران، خلال موسم الحج لهذا العام، 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، و78 رحلة جوية إلى مدينة جدة السعودية، كما نقلت حجاج دولتي فلسطين ومالي، حيث خصصت 10 رحلات خاصة لنقل حجاج فلسطين بإجمالي 3 آلاف حاج، و24 رحلة لنقل حجاج مالي بإجمالي 7400 حاج.