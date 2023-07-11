حدث في 8 ساعات| رئيس الوزراء يتحدث عن الوضع الاقتصادي.. وقرار بشأن إيمان البحر درويش

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2023، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، وتوقيع الرئيس السيسي على عدد من الاتفاقيات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هنعمل إيه في الدولار؟.. مدبولي يكشف جهود الدولة بشأن الطروحات الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ حيث إننا نعمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

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الاستيراد كان 100%.. رئيس الوزراء: القطاع الخاص وفر 60% من مستلزمات حياة كريمة

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه كان يوجد مكونات ومستلزمات تحتاجها مشروعات داخل حياة كريمة يتم استيرادها بنسبة 100%، إلا أن القطاع الخاص أصبح يغطي حتى 50 و60% منها.

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الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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مشروع عملاق ببغداد.. ساويرس يلتقي رئيس وزراء العراق

التقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء في العاصة العراقية بغداد.

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"المتحدة" تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش"، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

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محطات جديدة في المترو.. "الاستعلامات" تكشف التفاصيل وموعد التشغيل

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ محطات المرحلة 3 ب و3 ج "الخط الثالث لمترو الأنفاق" في التشغيل بدءً من التشغيل التجريبي وحتى التشغيل الرسمي وبذلك تصبح جميع مراحل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة تعمل كاملة.

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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.. أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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