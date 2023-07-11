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BBC

مشروع عملاق ببغداد.. ساويرس يلتقي رئيس وزراء العراق

07:04 م الثلاثاء 11 يوليو 2023
مشروع عملاق ببغداد.. ساويرس يلتقي رئيس وزراء العراق

المهندس نجيب ساويرس ورئيس الوزراء العراقي محمد شيا

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القاهرة - مصراوي:

التقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء في العاصة العراقية بغداد.

وقال ساويرس عبر حسابه على تويتر: "لقاء أخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد.. إن شاء الله، مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".

كان رئيس وزراء العراق، قد زار مصر مطع شهر مارس الماضي، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلن مكتب مجلس الوزراء العراقي.

وأعرب الرئيس السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده بالمضي قدما في إنضاج العمل المشترك مع مصر، مؤكدا انفتاح العراق على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات مع مصر.

سوق مصراوى

نجيب ساويرس رئيس الوزراء العراقي بغداد تويتر الرئيس السيسي

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