"لو عندك شك".. ننشر خطوات التأكد من صحة ودقة فاتورة الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
يحرص الكثير من المواطنين، الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من سداد قيمة الفاتورة في موعدها لتجنب تراكمها عليهم، وفي كثير من الأحيان يجد بعض المواطنين ارتفاع في قيمة الفاتورة الخاصة بهم عن الاستهلاك الشهري لهم، ما يجعلهم يبحثون عن أسباب ذلك وكيفية حل تلك المشكلة حتى لا يتم التعرض لها مرة أخرى.
وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر فرصة التظلم على فاتورة الكهرباء الشهرية، إذ كان المستهلك لديه شكوك حول استخدامه مقارنة بقيمة الفاتورة.
ويستعرض "مصراوي"، كيفية التظلم على فاتورة الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي جاءت كالتالي:
- يقوم الراغب في تقديم التظلم على فاتورة الكهرباء الشهرية من هنا.
- ثم يتم إدخال اسم صاحب ومقدم الشكوى الخاصة بفاتورة الكهرباء.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.
- وبعد ذلك يتم اختيار المحافظة والحي التابع له مقدم الشكوى الخاصة بفاتورة الكهرباء.
وبعد ذلك يتم آدخال العنوان ورقم المنزل ورقم الدور ومكان الشارع.
- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني وكود السداد الإلكتروني الموجود في الفاتورة.
- وبعد ذلك يتم إرفاق الشكوى الخاصة بارتفاع قيمة الفاتورة عن الاستهلاك.
-وفي النهاية يتم إرفاق صورة لآخر قراءة في العداد وإيصال كهرباء، وفي حالة وجود خطأ يتم سحب الفاتورة وتعديل الخطأ في أسرع وقت.
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