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السيسي يجري اتصالاً مع نظيره الجزائري لبحث القضايا الإقليمية والدولية

07:27 م الإثنين 10 يوليه 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي: إن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.​

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