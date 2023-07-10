عودة الحجاج 2023.. مصر للطيران: 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة

كتب - محمد عبيد

يصل مطار القاهرة الدولي على مدار الـ24 ساعة اليوم الاثنين 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من جدة، و12 رحلات من المدينة المنورة، ورحلتان من جدة إلى باماكو، وذلك لعودة حوالي 7700 حاج من حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والأثار والصحة والتضامن، وقرعة القاهرة وبورسعيد والشرقية، وتضامن المؤسسة والدقهلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسيوط، والترانزيت، والسياحة، وحج الأجانب، والأفراد، وتأشيرات العمل، وحجاج دولة مالي وفلسطين .

وبدأت شركة مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الحالي، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

يذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الحالي، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي بدأت وتستمر حتى 17 يوليو الحالي.