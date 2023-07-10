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BBC

تحويل مستحقات 32 عاملا مصريًا غادروا الأردن نهائيًا

01:00 ص الإثنين 10 يوليو 2023

حسن شحاتة وزير العمل

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القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان عن تحويل القائمة الـ 130 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 32 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا.

وناشد الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة عبر صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، فعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، فسيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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Asha

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حسن شحاتة وزارة العمل الأردن مستحقات عاملين مصريين

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