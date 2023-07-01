بعد إعلان مواعيد التسليم.. خطوات توصيل المرافق لشقق سكن مصر



كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل أجهزة المدن الجديدة إنهاء إجراءات التخصيص وتسليم شقق مشروع سكن مصر للمواطنين بالمشروع والتى سبق وطرحتها بالمدن الجديدة.

ويبدأ جهاز القاهرة الجديدة، في تسليم أول دفعة من الشقق بمشروع سكن مصر يوم 23 يوليو الجاري، وذلك للمتقدمين على المشروع في منطقة أرض المعارض بالمنطقة الأولى، ضمن مسلسل رقم (3-4-5)، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى.

إجراءات تسليم شقق سكن مصر

وأشار الجهاز إلى أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر " 2 شارع عباس العقاد"، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطـــاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

طريقة التقديم على عدادات المرافق:

- استلام خطاب موجه من إدارة التنمية بجهاز المدينة إلى شركة الغاز لاستكمال إجراءات التعاقد.

- التوجه إلى شركة المياه للتعاقد على المياه وإحضار شهادة بذلك، وتكون المستندات المطلوبة أصل عقد الشقة للاطلاع وصورة العقد وصورة البطاقة.

- الحضور إلى مقر الجهاز لتقديم طلبات توصيل الكهرباء للوحدة ودفع قيمة العداد، وتكون المستندات المطلوبة أصل عقد الشقة للاطلاع وصورة العقد وصورة البطاقة.

- التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الوحدة وتسجيل بيانات كارت الشحن في شركة الكهرباء التابعة لجهاز المدينة، وهنا يتم طلب أصل عقد الوحدة للاطلاع وصورة العقد وصورة البطاقة وإيصال سداد قيمة عداد الكهرباء.