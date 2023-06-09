جمال شعبان يكشف الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى تصلب الشرايين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، عن الأطعمة والمشوربات التي تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضح شعبان في بث مباشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن الفول واللحمة الحمراء والبيبسي والمشروبات الغازية فيها سم قاتل وتأثير اللحمة الحمراء على الكوليسترول ضار أو من اللحوم المصنعة لأن كل هذه المور تؤدي إلى تصلب شرايين القلب.

وأشار عميد معهد القلب الأسبق، إلى أن الوقاية تعني الحماية من الأمراض، موضحا أن جملة "الوقاية خير من العلاج" عبارة خاطئة، لأن الوقابة والعلاج طرفان لا يجتمعان في وقت واحد، وجود أحدهما لن يأتي الداء.