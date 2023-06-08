إعلان

BBC

قرار عاجل بعد هجوم القرش.. وقف السباحة والرياضات المائية لمدة يومين في هذا المنطقة

08:33 م الخميس 08 يونيو 2023
قرار عاجل بعد هجوم القرش.. وقف السباحة والرياضات المائية لمدة يومين في هذا المنطقة

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالًا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق ٩/٦/٢٠٢٣ بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

يأتي ذلك في أعقاب وقوع هجوم سمكة قرش من نوع النمر على أحد رواد الشاطئ في الغردقة منا أدى إلى مصرع.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، الخميس، أن منع انشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر، الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصا على سلامتهم.

سوق مصراوى

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظ البحر الأحمر هجوم سمكة قرش حادث هجوم سمكة القرش وفاة ضحية هجوم سمكة القرش

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

سقوط أمطار رعدية على جسر السويس ومناطق من القاهرة الكبرى
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل |سمكة قرش تقتل سائح بالغردقة.. و "البيئة" تصدر بيانا