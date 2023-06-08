رئيس الأسقفية لـ مصراوي: دور القادة الدينيين مهم لمواجهة التغيرات المناخية

كتب- إسلام لطفي:

قال المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن القادة الدينيين لهم دور أساسي في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف فوزي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الخميس، أن هؤلاء القادة عليهم دور مهم في توعية المؤمنين في المساجد والكنائس.

وأشار إلى أهمية المشروعات العملية التي تنفذ على أرض الواقع مع الشباب، والتي تعمل على زيادة الوعي البيئي بزراعة الأشجار والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وتحويلها إلى أشياء مفيدة.

ولفت إلى أنه عندما تجتمع الكنيسة والمسجد في مشروع الهدف منه الحياة في بيئة صحية نظيفة، يعزز التفاهم والعلاقة والشراكات بينهم.