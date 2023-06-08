نقيبة أطباء القاهرة: لم تصلنا أي شكاوى بشأن وفاة وزير الصحة الأسبق



كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن النقابة لم تصلها أي شكاوى خاصة بوفاة الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة الأسبق.

يأتي ذلك في وقت قررت وزارة الصحة والسكان إرسال لجنة من إدارة العلاج الحر، إلى المستشفى الذي شهد وفاة وزير الصحة الأسبق، لمراجعة الإجراءات الطبية الخاصة بحالته، والتي أدت إلى وفاته يوم الاثنين الماضي.

كان وزير الصحة الأسبق توفي مساء الاثنين الماضي، عقب إجراء قسطرة قلبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وشيعت جنازته عصر الأربعاء.

وأضافت "غالب" في تصريحات لمصراوي: "لم تصلنا أي شكاوى على الإطلاق، خاصة أن الدكتور الذي أجرى العملية هو أستاذ كبير في جامعة عين شمس وصديقه، وسبق أن أجرى له عمليات قسطرة، ومن الممكن أن تكون الوفاة ناتجة عن مضاعفات واردة الحدوث".

وأكدت على كفاءة الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للوزير الراحل، متابعة: "لا أعتقد أن هناك خطأ طبي، فالدكتور صديقه ولم تصدر عنه أي شكوي، بل على العكس فهناك إشادة دائمة من أساتذة القلب به".

وسبق أن قال مصدر على دراية بتفاصيل الحالة الصحية للوزير الأسبق، لمصراوي، إن اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة تضم مسؤولين وأطباء متخصصين لمراجعة الملف الطبي كاملا، والوقوف على أسباب الوفاة، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال اتهام الفريق الطبي بخطأ طبي كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر: "ما يحدث أشبه بتفتيش من وزارة الصحة لأن د. أحمد عماد شخصية عامة، باعتباره وزيرا سابقا للصحة وعميدا سابقا لكلية طب عين شمس، كما أنه طبيب شهير في مجال العظام، وبالتالي ما يحدث إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، ولا يعني ذلك أن ثمة اتهام بوجود خطأ طبي".

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