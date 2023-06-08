تصرف في هذا الموعد.. "بَيْتُ الزّكاةِ" يعلن مضاعفة إعانة يوليو بمناسبة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر يوليو 2023م، لجميع المستحقين بمناسبة عيد الأضحى المباركأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وأوضح البيت في بيان له، اليوم، أنه من المقرر بدء صرف الإعانة يوم ٢٣ من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الإعانات تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

ويقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها.